Eca, alla riunione di Madrid presente anche Dan Friedkin – FOTO

Oggi a Madrid si è tenuto il primo incontro del 2024 del direttivo dell’Eca, l’associazione dei club europei. Tra i presenti, anche il presidente della Roma, Dan Friedkin, immortalato nella foto pubblicata su X dall’account ufficiale dell’associazione, all’interno del Cívitas Metropolitano, stadio dell’Atletico Madrid.

The ECA Board 🤝 Estadio Cívitas Metropolitano 🏟️

ECA’s board met today at the home of @Atleti for the first board meeting of 2024, just hours before we kick-off our inaugural ECA Club Connect in Madrid. Stay tuned for more information about today’s board meeting across all of… pic.twitter.com/sFgjC264qL

— ECA (@ECAEurope) April 24, 2024