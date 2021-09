Eca, Al-Khelaifi: “Voglio dare il benvenuto e congratularmi con Dan Friedkin, nuovo membro del consiglio”

Il presidente dell’Eca, l’associazione europea dei club di calcio, e del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha dato il benvenuto ai nuovi membri del consiglio, nominati a giugno. Tra di loro figura anche il numero uno della Roma, Dan Friedkin, che si è recato a Ginevra per la prima assemblea generale in presenza dall’inizio della pandemia. Queste le sue parole:

“A nome del comitato esecutivo Eca, auguro un caloroso benvenuto alla 26° Assemblea generale dell’Associazione dei Club Europei. Vorrei in particolare dare il benvenuto e congratularmi con i nostri nuovi membri del consiglio che sono stati nominati a giugno: Dan Friedkin dell’AS Roma, Fernando Carro del Bayer Leverkusen e Oleg Petrov dell’AS Monaco. Sono passati quasi due anni dall’ultima volta che ci siamo incontrati di persona a un’Assemblea Generale prima che il mondo cambiasse radicalmente con la pandemia. Abbiamo tutti affrontato molte sfide durante questo periodo, personalmente e professionalmente. Tuttavia, semplicemente stando insieme oggi, rappresentando 247 club d’Europa, sento un senso di rinnovata speranza e scopo per la nostra organizzazione e per la famiglia del calcio europeo. È un vero onore essere presidente dell’Eca”.