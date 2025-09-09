EA Sports ha svelato gli overall dei migliori 11 calciatori della Roma per valutazione su FC 26. Ogni anno è atteso con curiosità questo momento dai tifosi giallorossi, che sperano in una buona considerazione della propria squadra da parte del videogioco sportivo più giocato al mondo.

Da quello che doveva essere un momento di curiosità ed esaltazione, si è trasformato in una rivolta social dei tifosi capitolini. Dybala è il giocatore con la valutazione maggiore: 86, seguito da Mancini e Dovbyk con 83. Dietro Svilar con 82, Ndicka 81, poi Cristante, Hermoso e Pellegrini con 80. Infine El Shaarawy, Angelino e Konè con 79.

La valutazione del centrocampista francese è quella che ha creato più scalpore; insieme a quella di Svilar, che ha vinto il premio di miglior portiere della scorsa Serie A ed è “solamente” 82. Anche l’assenza di Soulè in questa classifica a discapito di altri giocatori non convince molte persone. Il risultato di queste valutazioni è chiaro: FC 26 ha deluso molto i tifosi della Roma.