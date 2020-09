E Zaniolo si “consola” col mattone

Il Tempo (A. Giacobino) – Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo si consola dopo il recente infortunio creando una nuova società. Qualche giorno fa a La Spezia la madre Francesca Costa, in qualità di amministratore delegato della società fondata a novembre NZ22, si è presentata davanti al notaio. Le quote della società sono cosi divise: 49% di proprietà del calciatore e 51% in nuda proprietà in usufrutto ai due genitori. E’ una società di compravendite immobiliari e locazioni, con capitale di 40mila euro e che ha come amministratori delegati Igor Zaniolo e la moglie.