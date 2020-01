E’ un Rocchi al top. Quattro in offside ma il 3-0 è buono

Gianluca Rocchi è tornato ad arbitrare una sfida tra Juventus e Roma dopo cinque anni e mezzo. Juventus-Roma 3-2, del 5 ottobre 2014, poteva segnargli la carriera. Il fiorentino, comunque, è un grande arbitro, anche se a fine Campionato l’AIA lo ha pensionato, e nel match di ieri lo ha dimostrato. Giusti i gialli ad Higuain, Matuidi e Cristante. Per quanto riguarda il terzo gol, tutto nella norma poiché Bonucci, dei 5 uomini juventini in area di rigore giallorossa, era l’unico in posizione regolare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.