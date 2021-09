È un altro Veretout e questa Roma lo sta esaltando

Corriere dello Sport (R.Maida) – Prima di meritarsi la Roma il cammino in Serie A di Veretout con la Fiorentina è cominciato proprio contro il Verona. Segnò subito il suo primo gol ed era il 10 settembre del 2017. Da quel giorno 32 reti, più di ogni altro centrocampista a parte Ilicic. Solo in queste prima tre giornate ne ha garantite 3 a Mourinho che sta facendo divertire in tanti: Pellegrini è già a quota 5 coppe incluse, Cristante è salito a 2 dopo una stagione passata solo in difesa.

Veretout ha riscoperto il piacere della finalizzazione con la palla in movimento. Durante la gestione Fonseca è stato un cecchino dal dischetto, ma difficilmente si infilava nello spazio giusto durante un’azione. Giovedì sera il suo ingresso ha raddrizzato gli equilibri tattici. La sua centralità nella nuova Roma è sempre più evidente nonostante un’estate vissuta a metà, tra campo e fisioterapira. Ora Jordan ha conquistato anche la nazionale e punta dritto al Mondiale.