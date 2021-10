È tornato Miki: “Bisognava reagire dopo il derby, questa Roma è forte”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Miki sta tornando. Ieri Henrick Mkhitaryan è stato decisivo. L’assist per Pellegrini alla fine del primo tempo, il gol del raddoppio all’inizio della ripresa. Aveva avuto qualche problema fisico negli ultimi tempi, ma nella vittoria di ieri contro l’Empoli c’è la sua firma.

Con Pellegrini c’è una grande intesa, tre degli ultimi cinque assist forniti in campionato dall’armeno sono stati per i gol del capitano. Da maggio scorso, nella partita Mkhitaryan non riusciva a segnare e far fare un gol nella stessa partita. Da quel periodo a oggi l’armeno è l’unico centrocampista ad aver partecipato ad almeno dieci gol in campionato, con sei reti e quattro assist.

L’armeno è convinto che la Roma possa puntare in alto, questa vittoria aiuta sicuramente a pensare in grande: “Era molto importante la reazione dopo il derby, specialmente prima della sosta. Volevamo vincere ed essere più vicini possibili al primo posto e abbiamo fatto quasi una partita perfetta“.