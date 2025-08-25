Il Messaggero (A. Angeloni) – Contro il Bologna è emersa una Roma già gasperiniana: pressing alto, ritmo intenso e mentalità offensiva, nonostante il mercato incompleto e l’assenza di Dybala. In 40 giorni Gasp ha inserito Ferguson, rilanciato El Shaarawy e reso determinante Wesley, protagonista all’esordio dopo un precampionato deludente.

Il reparto offensivo non è stato esplosivo, ma disciplinato: Ferguson intraprendente, Dovbyk solo di supporto. A centrocampo spicca Koné per aggressività e gestione, mentre Cristante si è adattato a un ruolo meno centrale nell’impostazione, lasciando la regia bassa a Hermoso. Dietro, bene Mancini e Ndicka, con Hermoso a supporto, ma la rosa è corta: serve un altro centrale per dare fiato al reparto.