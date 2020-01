E Petrachi si cautela: Januzaj più vicino

La Roma aveva scelto Politano sapendo di essere ricambiata nella preferenza ideale poi la dirigenza interista ha improvvisamente cambiato tutto. Ieri è stata una giornata importante per Januzaj che la Roma ha messo nella shortlist dei papabili. Il suo manager lo sta offrendo in Serie A e ha parlato di un interessamento di Petrachi, quindi ha chiesto la cessione alla Real Sociedad. L’affare si pùò chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto a 18 milioni: il 30% dell’eventuale acquisto andrebbe al Manchester United. Politano, comunque, resta ancora in corsa mentre si allontanano Suso e Shaqiri. Petrachi pensa anche al centrocampo e si parla di Villar. Nelle prossime ore è atteso lo sbarco di Ibanez, ma l’ufficializzazione slitta perché la Roma deve piazzare Jesus alla Fiorentina. Nzonzi dovrebbe tornare in Inghilterra, sponda West Ham, in prestito con diritto di riscatto da valutare entro il 2021. Lo riporta il Corriere dello Sport.