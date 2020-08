E per Zaniolo doppia chance

Il Messaggero (S. Carina) – La rincorsa di Nicolò Zaniolo passa per Torino. Contro la Juventus. Che seppur in maschera e con la testa al Lione, rimane sempre una bella passerella. Anzi, per Zaniolo più che una passerella rappresenta un trampolino di lancio. La chance per dimostrare di essere pronto per giovedì, per il match contro il Siviglia che vale una stagione. Quello che era stato dato per scontato un paio di settimane fa – la titolarità – ora è in dubbio. Tolto il gol pazzesco contro la Spal (che si aggiunge a quello con il Brescia), il calciatore ha dimostrato di aver bisogno ancora di tempo.