Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dovbyk–Ferguson, un solo gol in dieci partite: troppo poco. Per questo Gasperini valuta un cambio radicale in attacco già contro il Sassuolo. Niente centravanti di riferimento, ma un reparto più rapido e dinamico, con tre seconde punte in grado di scambiarsi posizione e creare imprevedibilità.

L’idea è quella di schierare Soulé a sinistra, Bailey a destra e Dybala falso nove, soluzione ideale contro una difesa a quattro come quella neroverde. Il giamaicano, protagonista contro il Plzen con spunti e pericoli, potrebbe essere titolare: non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma un’ora la regge.

Dybala, intanto, ha raggiunto quota 200 gol tra club e Nazionale e vuole trascinare la squadra dopo la sconfitta con il Plzen.

Dopo il piccolo botta e risposta post-gara con Gasperini (“siamo entrati mosci” vs “non è mancanza di cattiveria”), tra i due è già arrivato il chiarimento: ora pensano solo al Sassuolo e a tornare subito alla vittoria.