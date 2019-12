E Montella cerca ancora la prima volta

La Roma ha perso solo una delle ultime 7 partite giocate a Firenze in campionato (1-0 firmato da Badelj nel 2016) ottenendo per il resto 4 vittorie e 2 pareggi. La squadra di Fonseca ha la miglior difesa della Serie A in trasferta, appena 5 gol subiti in 8 incontri. Dzeko è a -3 dall’ottavo posto di Da Costa nella all time giallorossa dei gol in campionato, ma è a secco fuori casa dal 29 settembre e a Firenze non ha mai segnato: contro i viola ha realizzato una doppietta in un 4-0 del 2017 all’Olimpico e lo scorso 30 gennaio, in Coppa Italia. Il bosniaco è a quota 6 in campionato (senza rigori), l’anno scorso ne aveva firmati appena 2 in tutto il girone di andata. Gli altri romanisti tra i convocati già a segno contro i viola: Perotti con 3 reti , Fazio (la prima in A in giallorosso), Florenzi, Kalinic e Zaniolo con una. Sulla panchina avversaria, il doppio ex Montella: in panchina non ha mai battuto la Roma in campionato, 3 pareggi e 9 sconfitte, unica squadra-tabù tra le 28 che ha affrontato più di una volta. Lo riporta il quotidiano Corriere della Sera.