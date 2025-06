Il Messaggero (D. Aloisi) – La Roma del “corto muso” ha chiuso il campionato con 56 gol, ben 22 in meno dell’Atalanta di Gasperini. Il nuovo tecnico chiederà rinforzi in attacco per costruire un reparto adatto al suo 3-4-2-1. Il primo nome è Lorenzo Lucca, già cercato a gennaio. L’Udinese parte da una valutazione di 20-25 milioni.

In uscita, il futuro di Dovbyk resta incerto: piace poco a Gasp e il Betis ha mostrato un timido interesse. In bilico anche Shomurodov, mentre Abraham rientrerà ma resta sul mercato. Dybala, in vacanza, discuterà presto il suo contratto. Soulé sarà una pedina importante per il futuro.