E la Sud dopo la scenografia a fine gara respinge la squadra

IL MESSAGGERO (Stefano Carina) – Nel trentennale del gol di Vavra, la Roma rivive un’altra serata da dimenticare. Il Bologna si traveste da Slavia Praga e come all’epoca beffa i giallorossi ai supplementari. E la Curva Sud, commovente per l’incitamento e per la scenografia pre-partita, ha rifiutato al fischio finale l’applauso della squadra che si stava dirigendo sotto il settore. E’ la prima volta nell’era Gasperini che questo avviene.

Cristante non cerca alibi: “Ce la dobbiamo prendere soltanto con noi stessi. I tifosi ci hanno respinto? Siamo tutti delusi, loro hanno manifestato il loro malcontento così”.

Si accoda Pellegrini: “Le ultime due settimane sono state dure. Dobbiamo ritrovare la forza, ma dopo questa sconfitta è difficile. In queste ultime sfide le cose non sono andate, ma col Bologna ci sono tanti buoni spunti, come la reazione dopo i gol subiti. Peccato, perché nei supplementari non ho mai percepito il pericolo di poter perdere. Le cose sono cambiate in negativo, ma possono ricambiare anche in positivo”.