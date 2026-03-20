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E la Sud dopo la scenografia a fine gara respinge la squadra

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
E la Sud dopo la scenografia a fine gara respinge la squadra

IL MESSAGGERO (Stefano Carina) – Nel trentennale del gol di Vavra, la Roma rivive un’altra serata da dimenticare. Il Bologna si traveste da Slavia Praga e come all’epoca beffa i giallorossi ai supplementari. E la Curva Sud, commovente per l’incitamento e per la scenografia pre-partita, ha rifiutato al fischio finale l’applauso della squadra che si stava dirigendo sotto il settore. E’ la prima volta nell’era Gasperini che questo avviene.

Cristante non cerca alibi: “Ce la dobbiamo prendere soltanto con noi stessi. I tifosi ci hanno respinto? Siamo tutti delusi, loro hanno manifestato il loro malcontento così”.

Si accoda Pellegrini: “Le ultime due settimane sono state dure. Dobbiamo ritrovare la forza, ma dopo questa sconfitta è difficile. In queste ultime sfide le cose non sono andate, ma col Bologna ci sono tanti buoni spunti, come la reazione dopo i gol subiti. Peccato, perché nei supplementari non ho mai percepito il pericolo di poter perdere. Le cose sono cambiate in negativo, ma possono ricambiare anche in positivo”.

#asr #asroma #Roma-Bologna

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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