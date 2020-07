E’ la Roma dei giovani. Con 6 marcatori dei nati dal 1996 in poi è leader in Serie A

E’ una Roma dei giovani e questo non può che far piacere anche ai tifosi che possono sperare in un futuro roseo. Con il gol di Carles Perez, quello del 2-1 alla Spal nel primo tempo, salgono a 6 le marcature dei giocatori giallorossi nati dal 1996 in poi. Lo riporta il Twitter di OptaPaolo.

