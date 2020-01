E la Juve non perde di vista baby Riccardi

In estate Roma e Juventus avevano avviato dei contatti per Riccardi con Rugani che avrebbe fatto il percorso inverso. I contatti tra le parti restano attivi. Fonseca ne segue la crescita, ma non l’ha mai preso in considerazione nonostante i tanti infortuni. A fine stagione terminerà il percorso di Riccardi nelle giovanili e avrà bisogno di giocare. Il suo contratto scade nel 2023 e la Juventus resta vigile e con lei Fiorentina, Cagliari ed altri club di Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.