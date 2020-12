È il momento di Pellegrini: oggi la prova, deve ritrovare il ritmo

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma ha bisogno del miglior Pellegrini per scacciare immediatamente la delusione di Napoli. In questa stagione Fonseca ha avuto sempre un ottimo rendimento dal centrocampista, anche quando ha cambiato ruolo. Con il lavoro e la diligenza si ata ambientando ai nuovi meccanismi. Ha giocato ad alti livelli, ma a fermare il suo percorso di crescita ci ha pensato il Covid. Gli stop agli allenamenti si sono fatti sentire in questi ultimi 10 giorni. Soprattutto contro il Napoli ha mostrato una scarsa condizione fisica ed è stato inevitabile per via dei pochi allenamenti nelle gambe. Per questo Fonseca sta pensando di farlo giocare da titolare questa sera per circa un’ora. Le motivazioni a Pellegrini non mancano. In questo periodo è sereno e più carico che mai. Perchè Fonseca è contento del suo rendimento, presto cominceranno i discorsi per il rinnovo del contratto, e lui ha saputo da poco che diventerà papà per la seconda volta.