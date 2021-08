E’ guerra aperta tra Fazio e la Roma: l’argentino intenzionato ad agire per vie legali

Fazio rischia di diventare una grossa grana per la Roma di Mourinho. Dopo non aver accettato la proposta della Roma, che in seguito alla cessione al Genoa, avrebbe pagato parte dell’ingaggio del difensore fino a giugno 2022, l’argentino ha informato il club giallorosso che è intenzionato ad adire le vie legali per la reintegrazione in rosa. Ormai è muro contro muro e l’unica soluzione percorribile allo stato attuale sembra quella della buonuscita. Si attendono aggiornamenti. Lo riporta Sky Sport.