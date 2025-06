Il Messaggero (D. Aloisi) – Gasperini ha chiesto 4/5 acquisti per rinforzare la rosa e ha individuato il Sudamerica come luogo per scoprirli a prezzi non elevati. Il primo nome individuato è quello di Agustin Giay, terzino destro che gioca nel Palmeiras. La valutazione è di circa 15 milioni di euro.

Obiettivi per la difesa Lucumi e Balerdi; il Marsiglia, però, chiede per quest’ultimo 40 milioni di euro. Futuro di Paredes in bilico: il centrocampista vuole prima parlare con Gasperini per capire se ci sarà spazio nella sua Roma.