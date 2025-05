Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’arrivo di Dan Friedkin nella Capitale dopo un anno di assenza porterà inevitabilmente a una stretta su diversi temi che riguardano il mondo romanista. In primis sul discorso che più interessa alla tifoseria: chi sarà l’allenatore che prenderà in mano la gestione della squadra al termine della stagione e che la guiderà nel prossimo progetto triennale. Claudio Ranieri affiancherà il volto nuovo del Fulvio Bernardini dalla prossima estate, sarà una figura di riferimento quando ne avrà bisogno, oltre che senior advisor della proprietà.

E a proposito, il patron dovrebbe essere all’Olimpico anche tra dieci giorni per l’ultima partita casalinga del tecnico di San Saba che riceverà l’abbraccio del mondo giallorosso e del club che ha aiutato a risollevare dopo i disastri della gestione di inizio stagione. Una settimana dopo avverrà il passaggio di consegne col nuovo allenatore, e il toto nomi tra i tifosi è sempre caldissimo. Specialmente ieri visto che Max Allegri – uno dei preferiti tra i romanisti – era nella Capitale per gli Internazionali di tennis, così come Xavi, altro tecnico attualmente libero.