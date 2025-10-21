È ancora la vecchia Roma: da Ferguson a Tsimikas, i nuovi sono in difficoltà

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Non è ancora la Roma di Gasperini, questo è poco ma sicuro. Ma il problema vero è che per alcuni versi sembra ancora la Roma di Claudio Ranieri. La questione è legata soprattutto al rendimento degli 8 nuovi, rendimento globalmente deficitario. Ma, a conti fatti, il mercato estivo ha aiutato poco e niente.

Tra gli otto nuovi arrivati l’unico che è stato davvero utilizzato con continuità (tra campionato ed Europa League) è l’esterno brasiliano Wesley: 7 presenze su 9, tutte da titolare, per un totale di 590 minuti. Il problema, però, è che le prestazioni spesso non sono state all’altezza della considerazione (e del prezzo di acquisto: 25 milioni più 5 di bonus). Dopo il gol segnato al Bologna alla prima di campionato Wesley è andato ad intermittenza, facendo a volte anche tanta confusione.

Un po’ come altri due che dovevano sulla carta fare la differenza: Evan Ferguson (3 milioni per il prestito e 38 per l’eventuale riscatto) e Neil El Aynaoui (23milioni più 2 di bonus). L’irlandese ha giocato8 gare su9, saltando solo la Fiorentina e partendo titolare in 4 occasioni. Ma se i primi passi erano stati incoraggianti, l’ultimo mese gli ha fatto perdere considerazione e minuti. Gasperini si aspetta che sia più efficace sotto porta, che calci meglio e che possa diventare anche più efficace. Il centrocampista marocchino, invece, è sceso in campo sette volte, di cui tre da titolare: le due di Europa League contro Nizza e Lille e quella con il Torino, in campionato, dove peraltro è stato sostituito già alla ripresa. Finora, però, non è riuscito a far neanche intravedere le qualità per cui si era distinto in Francia, al Lens.

Qualche risposta positiva, invece, sta arrivando da Jan Ziolkowski. Che è vero che ha giocato pochissimo, appena tre spezzoni di gara, ma che sta crescendo nella considerazione di Gasperini. Il quale, infatti, lo ha mandato in campo in tutte e tre le ultime partite di campionato: contro Verona, Fiorentina e Inter. E c’è anche la possibilità che il giovane difensore polacco parta titolare giovedì sera, contro il Viktoria Plzen, in quello che sarebbe il suo debutto dal via.