Il Giorno (P.Franci) – In questo strano Roma-Juventus, Fonseca è più traballante di quello che dicono i dirigenti e Allegri osserva. Friedkin gli farebbe ponti d’oro, ma c’è da capire se ha l’oro necessario. Presentarsi con Max Allegri sarebbe un colpo di quelli che scatenerebbero l’apoteosi dei tifosi. Vorrebbe dire che vuole vincere, ma non a chiacchiere, sul serio. Poi c’è la Juve e un Allegri bis non sarebbe male nel caso in cui Pirlo non dovesse ingranare.