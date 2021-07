Dzeko vuole restare, ma una punta arriverà

Corriere dello Sport (R. Maida) – Altri due o tre acquisti, dopo Matias Viña. Il piano della Roma è delineato, anche se vincolato in buona parte alle tante operazioni in uscita che Tiago Pinto sta provando a completare. Le frasi pronunciate da Dzeko a Frosinone dopo l’amichevole con il Debrecen (“Ogni anno si dice che vado qua e là ma io penso soltanto alla Roma, non mi interessa nient’altro“) sembrano escludere definitivamente un cambio del centravanti titolare.

Ma un attaccante che completi il reparto può comunque arrivare, magari negli ultimi giorni di mercato. È noto che Mourinho abbia indicato Sandar Azmoun, l’iraniano dello Zenit, come uno dei preferiti. Ed è altrettanto noto che alla Roma piaccia Roman Yaremchuck, cecchino del Gent e della nazionale ucraina. Sarebbero due investimenti per il presente e per il futuro.

Occorre però avere pazienza nella pesca. In questi giorni Tiago Pinto sta trattando la cessione del misterioso croato Coric allo Zurigo e di Olsen in Francia: nel secondo caso chiede 6 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, con il Rennes entrato in ballo insieme al Lilla. E poi deve piazzare Nzonzi, Fazio, Pedro, Pastore, magari anche uno tra Diawara e Villar.