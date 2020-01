Dzeko volta pagina: “Non dobbiamo piangerci addosso”

Imparare dagli errori commessi per preparare al meglio il big match di domenica contro la Juventus. Ieri a Firenze Dzeko ha rappresentato la Roma al Pitti Uomo e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Con il Torino non siamo stati al nostro livello. Ultimamente abbiamo fatto grandi cose, come la vittoria a Firenze. Siamo tristi, ma non dobbiamo piangere. Adesso abbiamo una grande partita contro i campioni d’Italia. Ora abbiamo più bisogno di punti che di un gol di Dzeko. Ne ho fatti tanti e spero di farne più in futuro“. Lo riporta Il Tempo.