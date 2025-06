Dopo una lunga carriera costellata di gol in Italia e in Europa, Edin Dzeko potrebbe presto tornare protagonista in Serie A. A 39 anni, l’attaccante bosniaco non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e, dopo l’esperienza al Fenerbahce, è pronto a intraprendere una nuova avventura nel campionato italiano. La Fiorentina, alle prese con un’importante fase di rinnovamento, sembra pronta a scommettere sulla sua esperienza.

Come riportato da Nicolò Schira, la Viola è ormai molto vicina alla chiusura dell’accordo con Dzeko, che dal 1° luglio sarà ufficialmente svincolato dopo aver deciso di non prolungare il contratto con il club turco. La Fiorentina gli avrebbe offerto un contratto biennale da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus, superando così la concorrenza del Bologna.

In parallelo, il club toscano si prepara anche a un cambio in panchina: Stefano Pioli, ex tecnico di Fiorentina e Milan, dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni come nuovo allenatore, al posto di Raffaele Palladino. Dzeko rappresenterebbe così il primo tassello del nuovo corso voluto dal presidente Rocco Commisso: un mix di esperienza e solidità per rilanciare le ambizioni viola.