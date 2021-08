Dzeko va all’Inter e Pinto cerca l’erede. Icardi il sogno, Belotti il nome di scorta

Il Messaggero (E.Trotta) – Dzeko più Zapata senza dimenticare Correa. L’Inter per il dopo Lukaku ha le idee chiare. Per liberare l’attaccante la Roma vuole un piccolo indennizzo da 1,5-2 milioni di euro. Questa volta non sono previste sorprese. Dzeko ha chiesto ed ottenuto di andare all’Inter con cui ha trovato l’accordo per un biennale da 6 milioni a stagione. Il tema attacco è dominante anche in casa Roma. Il sogno Icardi potrebbe rimanere tale.

Leggi anche: Dzeko all’Inter fumata bianca

Nonostante l’arrivo di Messi vorrebbe preoseguire la sua carriera al PSG. Complicata anche la pista Belotti che avanza pretese importanti, così come Cairo. Altri nomi sono quelli di Abraham e Isak. Per il primo la Roma studierà un’offerta in prestito: è valutato 40 milioni. Non va trascurato, però Azmoun che è tornato di moda da qualche giorno.