Dzeko, una “fascia” che fa discutere. Da Losi a Graziani: “Resti lui il capitano”

Il Messaggero (S.Carina) – La fascia di capitano nella Roma ha sempre significato qualcosa di particolare. Chiedetelo a Totti che per strada non viene chiamato col nome di battesimo, ma semplicemente “Capitano“. Oppure a De Rossi che ha dovuto vivere col soprannome di “Capitan Futuro“. Ora che Dzeko è rimasto, nelle radio e nei social si discute se sia giusto fargli vestire o meno la fascia. Losi è stato uno dei capitani storici della Roma: “Penso che gli spetti, è una cosa naturale, non la deve chiedere. Da fuori a me sembra un ragazzo tranquillo. Le voci sulla Juventus? Guardiamo al presente, ora è rimasto“. Anche Pruzzo ha vestito questa prestigiosa fascia: “Ridarla a Dzeko? Si, soprattutto per ricompattare il gruppo e la tifoseria“. Parla anche Graziani: “Sicuramente il bosniaco la indosserà, sarebbe folle il contrario“.