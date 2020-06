Il piano per Edin: nuovo accordo e finale alla Totti

Corriere dello Sport (J.Aliprandi – R.Maida) – La Roma ha deciso di formulare una proposta all’entourage di Dzeko per il prolungamento di due stagioni per una cifra pari a 4,5 milioni di euro netti. L’attaccante, che oggi guadagna 7,5, porterebbe a casa 18 milioni fino al 2024 invece di 15 fino al 2022. Si tratta di un impegno economico importante a lunga scadenza, ma questo potrebbe risultare conveniente anche per Dzeko. Le parti non si sono sedute ancora al tavolo, ma lo faranno in tempi relativamente rapidi. Baldini intanto sta lavorando per la questione legata ai prestiti. La prima grana riguarda Smalling per cui il Manchester United continua a non dare il via libera per l’estensione dell’accordo oltre il 31 luglio. Questi problemi non sono legati soltanto ad un possibile incrocio in Europa League, ma servono a spingere la Roma a sottostare alle richieste sul cartellino. Sul fronte Schick il discorso è simile a quello di Smalling, ma a parti invertite. Roma e Lipsia non hanno trovato ancora l’accordo per il prolungamento del prestito. La Bundesliga terminerà oggi, ma il club tedesco continuerà ad allenarsi in vista della Champions League. Il Lipsia nelle prossime ore dovrebbe avanzare un’offerta da 23 milioni di euro che si avvicina ai 25 richiesti dalla Roma.