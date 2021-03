Dzeko torna ma va in panchina, Mkhitaryan centravanti a sorpresa

La Repubblica (F.Ferrazza) – Non era previsto il suo rientro per l’Europa League, ma Edin Dzeko invece ha sorpreso tutti e stasera contro lo Shakhtar sarà in panchina. Il bosniaco non è ancora pronto per partire dal primo minuto e farà compagnia a Borja Mayoral, apparso un po’ stanco nell’ultima uscite.

Quindi l’idea di Fonseca per questa sera è quella di mettere Mkhitaryan falso nueve: uno modo per provare a non disperdere l’energie e dare qualità ma anche solidità alla manovra offensiva. Sulla trequarti spazio a Pellegrini e Pedro per dare una mano all’armeno. Stasera, all’Olimpico, nella gara d’andata contro gli ucraini, i giallorossi si giocheranno buona parte di una stagione serratissima. Chissà se l’Europa League potrà essere una sorpresa.