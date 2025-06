Un grande ritorno nel campionato italiano è ormai cosa fatta. Dopo l’esperienza in Turchia con la maglia del Fenerbahce, Edin Dzeko è pronto a rimettersi in gioco in Serie A. Il centravanti bosniaco ha infatti trovato l’accordo con la Fiorentina.

A riportare la notizia è il giornalista Fabrizio Romano, secondo cui l’ex Roma e Inter ha scelto con convinzione il progetto viola, desideroso di chiudere la carriera nel campionato dove ha lasciato un segno profondo. Dzeko, uno dei miglior marcatori nella storia della Roma, percepirà uno stipendio compreso tra 1.5 e 1.8 milioni di euro netti a stagione.

L’arrivo del bosniaco rappresenta un colpo d’esperienza per la Fiorentina, che punta ad alzare il livello offensivo e a ritrovare quella leadership tecnica che è mancata nelle ultime stagioni. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, ma ormai non ci sono più dubbi: la Serie A riabbraccia uno dei suoi grandi protagonisti.