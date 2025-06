Un ritorno che sa di deja-vu per il calcio italiano. Dopo le esperienze con Roma e Inter, Edin Dzeko è pronto a vestire nuovamente una maglia di Serie A: stavolta quella della Fiorentina. Il centravanti bosniaco è atterrato oggi nella Capitale, accolto con curiosità e affetto da alcuni tifosi, in attesa dell’ultimo step prima dell’annuncio ufficiale.

Come riportato in queste ore da diversi media, tra cui Gianluca Di Marzio, Dzeko sosterrà nella giornata di domani le visite mediche con il club viola, per poi firmare il contratto che lo legherà alla società toscana. Dopo due stagioni vissute in Turchia con la maglia del Fenerbahce, l’attaccante classe 1986 torna così nel campionato che meglio ha saputo valorizzare la sua esperienza e il suo stile di gioco.

Per Dzeko si tratta della terza avventura italiana: protagonista assoluto con la Roma tra il 2015 e il 2021, ha poi vestito la maglia dell’Inter per due stagioni, contribuendo alla conquista di diversi trofei. Ora, una nuova sfida a Firenze, con la voglia di essere ancora decisivo.