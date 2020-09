Dzeko sospeso: “Ogni anno è un addio…”

Corriere dello Sport (F.Bandinelli – R.Maida) – Dzeko gioca in difesa, almeno alla vigilia di Italia-Bosnia: “Di addio si parla ogni anno… Non è il momento di parlare di mercato. Posso dire che ho 34 anni, che mi sento bene e che sono orgoglioso di questo“. In cuor suo ha deciso di andare alla Juventus con cui ha raggiunto un accordo e lo ha comunicato alla Roma. Il pallino, però, in questo momento ce l’ha Agnelli che continua a monitorare la situazione Suarez. La Roma per Dzeko vuole solo soldi: può scendere da 15 a 12 milioni, ma ha bisogno di liquidità e non di giocatori. La sensazione è che l’affare alla fine si farà. Roma e Napoli sono vicine all’accordo che perfezionerà il passaggio di Under e Milik. La Roma ha offerto un quinquennale al polacco da circa 5 milioni netti a stagione, bonus inclusi, che verrà accettato appena Paratici avrà dato il via libera al giocatore. Fonseca è particolarmente soddisfatto perchè con Milik, a suo giudizio, giocherà un calcio più veloce e produttivo. Le cifre? De Laurentiis valuta l’attaccante 40 milioni, la Roma ne valuta 35 Under e l’ipotesi è che il conguaglio possa essere di 5 milioni di euro, con l’aggiunta di un giovane della Primavera. Non sarà Riccardi che andrà al Pescara che pagherà anche quasi tutto il suo stipendio. Un nome plausibile all’inserimento è quello di Bouah.