Dzeko: “Siamo pronti a ripartire dopo la sconfitta di Napoli. Dobbiamo vedere dove abbiamo sbagliato”

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Sassuolo. Queste le sue parole:

“Ogni sconfitta deve portare qualcosa nella squadra, si deve vedere e si deve analizzare dove abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto delle analisi con il mister e adesso siamo pronti a ripartire dopo la sconfitta in campionato per provare a rivincere in casa“.

Ti sei fermato per il Covid, la tua condizione fisica com’è adesso?

Sicuramente non sono al 100% ancora perché sono stato fermo a casa 20 giorni e non è stato facile, ma piano piano mi sto ritrovando. Spero che dalla prossima settimana potrò essere al massimo.