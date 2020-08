Dzeko si o no? La Juve ha già l’accordo e Milik apre alla Roma

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini – F.Della Valle) – Al netto di problemi economici-finanziari con cui è alle prese da tempo, la posizione della Roma su Dzeko è semplice. Se trova una soluzione che sia a costo zero e abbia il gradimento del capitano, il via libera può arrivare, altrimenti il club sarà ben felice di avere Dzeko nelle proprie fila. Questo, in sintesi, è ciò che ha spiegato il CEO Fienga al centravanti nel colloquio telefonico che hanno avuto. Il centravanti ha fatto capire di essere pronto ad andare via, cosa che è stata confermata alla Juve dall’agente Martina. Con Pellegrini in testa, i compagni, provano a convincerlo a dire di no. Per essere un’operazione a costo zero la Roma vuole Milik, ma il Napoli, oltre ad Under e Riccardi, deve “accontentarsi” del cash che la Juve pagherebbe per il bosniaco. I giallorossi chiedono 15 milioni, la Juventus è pronta ad arrivare a 10. Ora tocca agli altri club fare le loro valutazioni, anche perchè Milik ha aperto alla Roma.