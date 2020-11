Dzeko si è contagiato

Il Tempo (F.Biafora) – A guidare l’attacco contro il Genoa ci sarà ancora Borja Mayoral. La causa è la positività al Coronavirus di Edin Dzeko. Il capitano giallorosso non sarà quindi a disposizione di Fonseca e sarà costretto a saltare anche gli impegni con la Bosnia. A comunicare la notizia lo stesso attaccante romanista. Tra le varie risposte di incoraggiamento di tifosi, famiglia e compagni è arrivata anche quella simpatica di Totti: “Daje bomber, vieni a casa mia! Giochiamo io e te!“. Per il gruppo giallorosso, come da regolamento, è scattato l’obbligo di limitarsi a spostamenti casa-lavoro-casa e oggi, prima della partenza per la Liguria, verrà effettuata una nuova serie di test. In panchina Fonseca prevede ci convocare diversi Primavera per allungare la rosa che rischia di vedere assente anche Carles Perez. Per il resto scenderà in campo la formazione titolare. Intanto ha salutato ufficialmente Paul Rogers che non sarà più lo Chief Strategy Officer della società. Tornerà da Pallotta che lo rivoluto con sé alla Raptor.