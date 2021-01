Dzeko si allena da solo, caso irrisolto

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Da una parte Edin Dzeko (con Pedro, Mkhitaryan e Calafiori) e dall’altra il resto della squadra. La Roma ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggi e la questione relativa al centravanti bosniaco non si è ancora risolta. Nel senso che Edin a causa della contusione che gli ha impedito di giocare contro lo Spezia, questa la spiegazione ufficiale di Fonseca alla vigilia, ha lavorato ancora da solo. Una circostanza che ha evitato qualche imbarazzo all’ormai ex capitano e al tecnico Paulo Fonseca, in attesa che la situazione si sblocchi.

Ma come finirà la vicenda che per l’ennesima volta sta animando il mercato romanista? La Roma e il nuovo agente di Dzeko, Alessandro Lucci, lavorano su più tavoli. Da una parte, infatti, c’è il via libera della società alla ricerca di una nuova squadra per il numero 9. Il vero nodo è l’ingaggio monstre di 7.5 milioni di euro netti che solo un ristretto numero di squadre al mondo possono permettersi. Tiago Pinto nelle ultime ore l’ha offerto a molti: l’unica vera manifestazione d’interesse è arrivata dal Real Madrid, ma Mariano Diaz ha rifiutato la Roma e non se ne è fatto niente.

Barcellona e Psg hanno chiuso la porta, così come l’Inter che ha già parecchi problemi nel doversi liberare di ingaggi pesanti. La Juventus ha lasciato aperto uno spiraglio, ma i calciatori proposti come contropartita (Bernardeschi e Khedira) non interessano alla Roma, che avrebbe anche il problema di dover trovare in fretta e furia, il mercato chiude il 1 febbraio, un sostituto che le consenta di mantenere inalterate le speranze qualificarsi per la Champions.