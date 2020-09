Dzeko ritorna Capitan Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo – A.Giordano) – Dzeko aveva le valigie già pronte, aveva salutato tutti e invece domenica affronterà la Juventus da avversario. Milik cercherà altri orizzonti per giocarsi l’Europeo. I contratti erano pronti e c’erano pure le penne: 25 milioni al Napoli pagabili in più soluzioni, due giovani della Primavera romanista da girare e 4,5 milioni a stagione per la punta. Milik è salito anche su un aereo per Saint Moritz su precisa indicazione della Roma. Ha sottoposto le sue ginocchia ad un controllo ed è tornato sorridente. La storiaccia dell’ammutinamento, cone relativa “liberatoria” per eventuali azioni riscarcitorie ha pesato eccome. Milik si è irrigidito, il Napoli non ha allentato, la Roma ha dovuto fronteggiare anche le richiesti di urgenza della Juventus. Così il vaso si è rotto. La Juve ha posto l’ultimatum ed ha fatto saltare il banco. Col passare delle ore Dzeko ha capito che era finita. Ieri si è allenato regolarmente e si è messo l’anima in pace. E’ un grande professionista e si comporterà come tale. Resterà con la fascia di capitano.