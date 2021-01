Dzeko resta in tribuna: l’addio è complicato. Elsha c’è ma ha il Covid

Il Messaggero (S. Carina) – Il gol di Pellegrini apre ad un futuro ancora con Fonseca. Paulo, invece, chiude la porta a Dzeko. In modo netto, inequivocabile: “Ho già detto tutto, non voglio aggiungere altro. Quello che è importante è quello che abbiamo fatto contro lo Spezia e la vittoria della squadra“.

Leggi anche: Dzeko all’Inter ed Eriksen in giallorosso: la Roma apre ma Suning dice no

Il tono e l’espressione del viso fanno il resto: per il tecnico quello di Edin è un discorso chiuso. La rottura tra i due appare insanabile. E non inganni la presenza allo stadio. La palla passa inevitabilmente alla società che ha a disposizione una settimana per trovare una soluzione. Le prime mosse ci sono già state: venerdì il nuovo agente del calciatore, Lucci, ha comunicato che l’attaccante intende rimanere, a meno che non gli venga trovata una sistemazione di suo gradimento, preferibilmente in Italia. Tradotto: no a soluzioni estere (è stato offerto al Psg), sì a Juventus o Inter .

Leggi anche: Quel pallino di Antonio per Edin, nove atipico

Il problema è la liquidità. Entrambi i club hanno chiuso i rispettivi bilanci in deficit, non hanno margini di manovra sul mercato a tal punto che ieri Marotta ha ribadito come il mercato dell’Inter sia chiuso. L’unico modo per uscire fuori da questo apparente stallo, sembra essere attraverso uno scambio di prestiti. I nerazzurri possono mettere sul piatto Eriksen (richiesto dal Leicester) o Pinamonti. La Juventus, tra i nomi che possono interessare a Trigoria, Bernardeschi che però non si vuole muovere da Torino.

Leggi anche: Mayoral segna a mitraglia: “E’ una vittoria del gruppo”

Slitta intanto l’arrivo di El Shaarawy, che ieri ha dovuto rimandare le visite mediche, già fissate a Villa Stuart, perché il tampone effettuato nella giornata di venerdì è risultato positivo, seppur con una bassa carica virale.