Dzeko può scrivere un’altra storia

Corriere dello Sport (R.Maida) – Ci sono casualità statistiche che diventano curiose ricorrenze. E così nel suo periodo meno brillante, per ragioni fisiche e null’altro. Edin Dzeko mette nel mirino l’avversaria più familiare per uscire dalla crisi, peraltro parzialmente ammorbidita già grazie alla girata vincente di giovedì scorso contro lo Young Boys: al Sassuolo ha già segnato 5 volte, come gli è riuscito solo contro Sampdoria e Milan in Serie A. E’ il momento di dimenticare il novembre nero, che lo ha lasciato senza gioie. L’ultima rete di campionato risale addirittura al 26 ottobre, guarda caso appunto contro il Milan. Da Pioli a De Zerbi allora, Dzeko si cerca nella speranza di tornare decisivo per la Roma. Ha parlato da capitano dopo la batosta di Napoli, invitando il gruppo a “svegliarsi” e a “imparare la lezione” perché “il campionato è lungo e siamo ancora in corsa per i nostri traguardi”.