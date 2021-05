Dzeko può restare: è l’amico ritrovato

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Dzeko, l’amico ritrovato. Via Fonseca il centravanti è tornato al centro del progetto. Le ultime prestazioni hanno dimostrato che per un campione come lui a questo punto della carriera è solo una questione di motivazioni.

Edin ha buoni rapporti con Friedkin, è apprezzato da Mourinho. Se la Roma lo libera ha squadre di primissima fascia in Italia e in Europa che lo vogliono. Potrebbe tornare in Inghilterra o in Germania, oppure fare una nuova esperienza in Spagna. Ma i suoi comportamenti in questo finale di stagione gli hanno restituito la Roma.

Il suo agente incontra Tiago Pinto la prossima settimana. Il contratto che scade tra un anno sembrava un vincolo insopportabile per la società, ma oggi non è più così. Il centravanti piace a Mourinho e con il nuovo allenatore il bosniaco sta pensando di continuare la sua avventura. L’idea di lavorare con uno dei migliori allenatori in circolazione potrebbe portarlo a spalmare il suo ingaggio in due stagioni e dare il suo contributo all’inizio del nuovo ciclo dello Special One.