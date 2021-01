Dzeko punta in alto

Il Tempo (A. Austini) – Sono i giorni cruciali per il futuro di Edin Dzeko, che è di nuovo vicino a lasciare la Roma. È la quarta volta che il club lo mette sul mercato, prima il Chelsea, poi l’Inter e infine la Juventus sono state davvero a un passo, ma ogni volta per un motivo diverso gli affari sono saltati. Dzeko è stato chiaro: accetta solo un top club e, per esempio, non ha neppure preso in considerazione il West Ham che lo ha avvicinato.

Leggi anche: Il piano Reynolds

In Premier l’unica società che sembra disposta a muovere qualche passo concreto è il Manchester City, che adesso riprenderebbe Dzeko per sistemare un attacco in rifondazione (Aguero è in scadenza e Gabriel Jesus sul mercato) per poi, magari, offrire al bosniaco un futuro in dirigenza. Un’altra società che potrebbe quantomeno riflettere sul romanista è il Psg, stimolato nei giorni scorsi da qualche intermediario senza successo. L’idea dell’acquisto stuzzica anche la Juventus, che per il momento però non sembra intenzionata a fare passi in avanti in tal senso.