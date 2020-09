Dzeko, prove di pace. Resta lui il capitano

Il Tempo (F. Biafora) – Edin Dzeko giocherà dal primo minuto contro la Juventus e lo farà indossando la fascia da capitano della Roma. Una prospettiva inimmaginabile fino a qualche giorno fa, quando tutti erano convinti che il bosniaco sarebbe sceso in campo domenica prossima all’Olimpico con la maglia bianconera. Il blocco definitivo alle trattative con il Napoli per Milik però ha cambiato le carte in tavola, portando Dzeko, che era pronto a partire per Torino contento della nuova sfida, a rimanere a Trigoria. Ora c’è da ricucire il rapporto con Paulo Fonseca, per il bene collettivo e in vista dei prossimi impegni. Rimane da capire però quanto la società abbia fiducia in Fonseca, viste le voci che vorrebbero Allegri come sostituto designato del portoghese; il livornese ha già discusso della possibilità di lavorare a Roma con il suo staff. Una frenata, quella relativa al cambio di centravanti, che ha fatto venire meno importanti plusvalenze per la nuova proprietà Friedkin, che oltre a quella con Dzeko avrebbe registrato 5 milioni di plusvalenza con i trasferimenti dei giovani Meloni e Modugno in Campania. Infine, c’è da completare il mercato, con Kalinic che si continua a proporre e l’Atletico che chiede un indennizzo da 1,5 milioni di euro per liberarlo. Per Smalling non sono state presentate nuove offerte dopo l’acquisto di Kumbulla e si valuta ancora l’opzione Marcao del Galatasaray.