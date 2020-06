Dzeko “Piedone”. Con due magie esalta la Roma

Il Messaggero (U.Trani) – Piedone Dzeko: la sua doppietta tiene in corsa la Roma nella corsa Champions. Sinistro e destro nella ripresa per mettere k.o. la Sampdoria e per raggiungere Manfredini nella classifica dei cannonieri giallorossi (104 reti). Sorprendenti alcune scelte di Fonseca che lancia dal prima minuto Ibañez, Bruno Peres e Pastore. Importanti le esclusioni di Under e Kluivert, anche in chiave mercato.

Nel primo tempo l’atteggiamento troppo spregiudicato della Roma non paga perchè i giallorossi quando difendono fanno acqua e il solo Smalling non può coprire tutti i buchi. L’ingresso di Pellegrini e Cristante cambia la partita con gli assist che arrivano da tutti e due i centrocampisti.