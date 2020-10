Dzeko-Pedro, “vecchietti” al potere e torna il sorriso per la Champions

Il Messaggero (G. Lengua) – Dopo un inizio di campionato non semplicissimo, Edin Dzeko è tornato. Il bosniaco contro il Benevento sfodera una prestazione da leader, siglando una doppietta e raggiungendo quota 108 gol totali con la Roma e 80 in Serie A, superando Rodolfo Volk e piazzandosi al quinto posto tra i migliori marcatori di sempre della Roma in campionato (prima di lui soltanto Totti, Pruzzo, Amadei e Montella). Chi invece convince dalla prima giornata di questa stagione è Pedro. L’ex Barcellona e Chelsea ieri ha siglato il suo secondo gol in maglia romanista, oltre a rimediare il calcio di rigore del momentaneo 3-2 e regalare giocate da campione, tanto da meritarsi la standing ovation dei mille presenti all’Olimpico. Lo spagnolo ha spostato l’obiettivo addirittura sopra la qualificazione alla Champions: “Dobbiamo pensare a vincere lo Scudetto. Non sarà facile, ma ci proveremo. Vogliamo sviluppare una mentalità forte. Ogni giorno che passa miglioro l’intesa con i compagni, non solo con Mkhitaryan e Dzeko ma anche con gli altri come Carles Perez“.