Il Fenerbahce annucia Edin Dzeko: “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare le trattative per il trasferimento. Lo presentiamo al pubblico“. Dopo 8 anni, l’attaccante bosniaco lascia la Serie A, a parametro zero, dopo aver realizzato 119 gol in 260 presenze con la Roma, sommate alle 31 con l’Inter in 101 presenze. Avventura in Turchia, a 37 anni, per il miglior marcatore della Bosnia.