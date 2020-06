Ora Dzeko è la Roma, gli serviva la fascia

Corriere dello Sport (R. Maida) – Leader nello spogliatoio e trascinatore in campo, Edin Dzeko si è preso definitivamente la Roma. Il centravanti bosniaco, che con la doppietta rifilata alla Sampdoria è arrivato a quota 104 reti in giallorosso, da quando ha indossato la fascia di capitano al braccio ha segnato 8 reti in altrettante partite di campionato. Come se l’addio di Florenzi ed il passaggio di consegne lo abbiano in qualche modo responsabilizzato. In questa parte finale della stagione proverà a spingere la Roma in Champions League, attraverso la Serie A o l’Europa League, perché accontentarsi di un quinto posto sarebbe un passo indietro troppo grande per la società capitolina.