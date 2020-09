Dzeko-Juventus, il via libera adesso c’è

Il Corriere Dello Sport (F.Bonsignore) – Juve, ecco Dzeko. Stavolta ci siamo davvero, Milik ha detto sì alla Roma e il domino dei bomber si è finalmente sbloccato. Edin è pronto a salire su un aereo privato e volare a Torino per sostenere le visite mediche, magari già oggi, e mettersi immediatamente a lavoro con la sua nuova squadra in vista del debutto di domenica contro la Sampdoria. Tutto fatto in tempo per l’inizio del campionato, evitando imbarazzi ai protagonisti che non dovranno iniziare la stagione con le loro attuali squadre. Milik dovrà prima risolvere con il Napoli la questione del rinnovo del contratto, poi aprirà a Dzeko alla Juventus. Il bosniaco è sempre stato il primo obiettivo di Pirlo e adesso il tecnico può sorridere per l’arrivo del centravanti desiderato. L’intesa con il calciatore era stata già raggiunta da giorni: firmerà un biennale da 7.5 milioni a stagione, mentre ai giallorossi andranno 15 milioni.