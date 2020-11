Dzeko ha trovato due soci del gol

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Non solo Dzeko. La Roma sogna col tridente delle meraviglie. Il capitano è andato in gol per tre volte in campionato ed ha servito un assist in Europa League. Pedro e Mkhitaryan hanno già partecipato a 6 gol dei 13 realizzati dalla Roma. Per l’armeno gli assist complessivi sono 5. La scelta di avere attaccanti di esperienza, sostenuta da Fonseca, sta dando i suoi frutti. Era da tempo che la Roma non aveva una batteria di attaccanti così completa qualitativamente. I tre davanti in campo si cercano, si capiscono al volo. Con il lavoro l’intesa non potrà che migliorare nel corso di questa stagione. A segno sono andati Dzeko e Pedro, tre gol a testa, mentre Mkhitaryan è specializzato nel servire palle gol: è il primo in Serie A. Quello che sembra più in forma è lo spagnolo. E’ uno dei titolarissimi di Fonseca ed ha subito dimostrato il suo valore. Giocare con due attaccanti come Pedro e Mkhitaryan, che aprono le difese, facilita il compito di Dzeko che ha ritrovato il sorriso.