Dzeko ha il virus: “State tranquilli”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Fonseca perde Dzeko nel momento migliore della squadra. Anche il centravanti è risultato positivo al Covid. Non ci voleva. La Roma deve fare a meno del suo leader. L’attaccante giallorosso ha comunicato la notizia attraverso i suoi social e ha dato informazioni sul suo stato di salute: “Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari“. In realtà Edin, prontamente isolato dopo la notizia del tampone, ha avuto anche qualche linea di febbre. Dzeko è il settimo giocatore positivo della Roma, dopo Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Kluivert, Calafiori e Diawara. L’attaccante salterà la partita di domani contro il Genoa e i successivi impegni con la Nazionale. Al centro dell’attacco domani giocherà Borja Mayoral e Fonseca spera di recuperare Carles Perez per portarlo in panchina e non sguarnire l’attacco. La Roma ha adottato il protocollo Asl casa-lavoro-casa, già da un paio di settimane. Tutti gli altri giocatori ieri mattina sono risultati negativi al tampone. Oggi saranno sottoposti ad una nuova serie di test, questa volta antigenici. La Roma è preoccupata poi per la partecipazione dei giocatori ai prossimi impegni nelle Nazionali. A ottobre Diawara risultò positivo proprio durante il ritiro con la Guinea. Per quanto riguarda i guariti, sono vicini al rientro Diawara e Calafiori e dovrebbero tornare dalla prossima settimana ad allenarsi.