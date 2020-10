Dzeko, gol record: è più vicino ad Amadei e Totti

Leggo (F. Balzani) – L’esultanza vecchie maniere di capitan Dzeko al gol del definitivo 3-3 di Kumbulla in Milan-Roma, è un’immagine che i tifosi della Roma si portano virtualmente nel cuore da San Siro. Dopo il mancato passaggio alla Juventus di fine mercato, oggi il bosniaco è di nuovo il leader di una squadra fin qui imbattuta sul campo. Edin contro il Milan ha siglato il suo terzo gol stagionale ed è in procinto di realizzare tre record. Potrebbero arrivare tutti in una volta sola, in caso di doppietta del numero 9 contro il CSKA Sofia. Dzeko è a quota 11 gol in Europa League con la maglia della Roma e ad una sola lunghezza dal primatista Voeller. Calcolando anche le sue reti in Champions che sono 15, è a quota 26 nelle competizioni internazionali a due gol da Totti. L’obiettivo più importante però rimane il podio dei capocannonieri di tutti i tempi. Dzeko è a 109 reti totali ed il terzo gradino è occupato da Amadei a 111.